اللافي يبحث مع سفير هولندا آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، مع سفير مملكة هولندا لدى ليبيا دولف هوخيفونين، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد نائب رئيس الرئاسي، خلال اللقاء أمس الثلاثاء، بالعلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل، حسب وكالة الأنباء الليبية.

من جهته، أكد السفير الهولندي، أن جهود بلاده تتركز في دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ووصول ليبيا إلى السلام، وحالة الاستقرار الدائم، مشيدا بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.