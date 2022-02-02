مراكز العزل تستقبل 29 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة، دخول 29 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 29 شخصًا بعد تعافيهم.

وتُوفي سبعة مصابين في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأكدت الوزارة وجود 186 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» بمراكز العزل حاليًا، منهم 91 في العناية الفائقة، و95 بالأقسام.

وسجلت ليبيا 438 ألفا و303 إصابة بالفيروس، منها 37 ألفا و856 حالة نشطة، بينما تعافى 394 ألفًا و412 حالة، و6035 وفاة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.