انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار قرشا إلى 4.59 دينار مقابل 4.60 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو قرشا إلى 5.18 دينار من 5.17 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.21 دينار مقابل 6.19 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الريال السعودي والدرهم الإماراتي، ليسجلا 1.22 دينار و1.25 دينار على الترتيب، في حين صعد سعر الدينار التونسي قرشا إلى 1.59 دينار مقابل 1.58 دينار أمس.

وثبت اليوان الصيني عند مستوى 0.72 دينار، وسعر الليرة التركية عند 0.34 دينار.