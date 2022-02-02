«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية، على طول الساحل، سرعتها بين 25 و35 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الأربعاء، تراوح ارتفاع الموج بين 4.00 و5.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- سقوط أمطار متفرقة، قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية على ساحل سرت.

- رياح شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.50 متر، ويصل إلى 4.00 أمتار على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- البحر مضطرب، ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل زوارة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب البحر وخلال سقوط الأمطار.