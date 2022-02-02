Atwasat

أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة شمالا مع أمطار متفرقة وسحب رعدية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 09:45 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة شمالا مع أمطار متفرقة وسحب رعدية
أمطار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض مناطق الشمال إلى أجواء شتوية باردة، مع رياح نشطة إلى قوية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، خصوصا على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية، تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتقل سرعتها تدريجيا من مساء الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المناطق الجبلية، وتسجل اعتدالا بداية من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
سقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، وتكون جيدة خصوصا على مناطق بنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، واحتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة إلى قوية، تتجاوز سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتقل سرعتها من مساء الجمعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل اعتدالا بداية من مساء يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا اليوم على الحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه

بعد تهمة الاعتداء الجنسي.. مانشستر يونايتد يصدر بيانا رسميا ضد لاعبه
رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى

رئيس غينيا بيساو: «المحاولة الانقلابية» أوقعت قتلى وكثير من الجرحى
لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

لودريان: مرتزقة فاغنر «الشركاء» الوحيدون للمجلس العسكري في مالي
المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي

المنتخب الوطني يحقق فوزا مهما على نظيره الكويتي
«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

(فيديو) انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيقاف الدراسة في أبوقرين بسبب الوضع الوبائي
إيقاف الدراسة في أبوقرين بسبب الوضع الوبائي
هيئة الاستثمار: الموافقة على 40 مشروعا استثماريا في المنطقة الجنوبية
هيئة الاستثمار: الموافقة على 40 مشروعا استثماريا في المنطقة ...
رئيس جهاز مشروعات الإسكان: التعاقد على استكمال «الطريق الدائري» جرى وفق القانون وبمراجعة ديوان المحاسبة
رئيس جهاز مشروعات الإسكان: التعاقد على استكمال «الطريق الدائري» ...
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة شمالا مع أمطار متفرقة وسحب رعدية
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة شمالا مع أمطار متفرقة وسحب رعدية
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
المزيد
مراكز العزل تستقبل 29 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
مراكز العزل تستقبل 29 إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة...
4371 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة
4371 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل...
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة شمالا مع أمطار متفرقة وسحب رعدية
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة شمالا مع أمطار متفرقة وسحب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط