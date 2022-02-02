إيقاف الدراسة في أبوقرين بسبب الوضع الوبائي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قرر مكتب التعليم بالفرع البلدي أبوقرين إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة بنطاق المنطقة اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الثامن من شهر فبراير الجاري، بناء على نتائج فريق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا.

وقال رئيس الفرع البلدي أبوقرين محمد الجالي إن استئناف الدراسة يتوقف على إعادة التقييم من فريق الرصد والاستجابة أبوقرين.

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والإثنين، قررت بلدية خليج السدرة، تعليق الدراسة بكافة مراحلها التعليمية، اعتبارًا من الثلاثاء ولمدة أسبوعين.

كما قررت حكومة الوحدة الوطنية، الإثنين، حظر دخول جميع المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الأسواق الكبرى، دون إبراز بطاقة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بداية من منتصف فبراير المقبل.