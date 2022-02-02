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«الصناعة»: خطة لتدشين 2000 مشروع صناعي بأنحاء ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 فبراير 2022, 12:42 صباحا
«الصناعة»: خطة لتدشين 2000 مشروع صناعي بأنحاء ليبيا
على هامش لقاء وكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، والقنصل العام التركي في مصراتة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أفادت وزارة الصناعة والتعدين، اليوم الثلاثاء، بوجود برنامج طموح يشمل 2000 مشروع صناعي يغطي كافة مناطق ليبيا، والذي بدوره سيقوم بدعم التحول من النشاط الاستهلاكي إلى النشاط الإنتاجي في البلاد.

جاء ذلك في منشور مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، بشأن لقاء جمع وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مصطفى السمو، والقنصل العام التركي في مصراتة غوركان غورمريجليلر.

- اتفاقية لتطوير المصانع المتهالكة في ليبيا
- مناقشة تدشين منطقة صناعية في غدامس
- مصانع ليبيا تبحث عن مستثمرين.. وعقبات تعرقل مشروعات التعدين

وأفاد البيان بأن اللقاء تناول على العديد من المواضيع أهمها الاطلاع على التجربة التركية الرائدة في مجال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسبل الاستفادة منها في برنامج الوزارة الطموح.

وفي 19 أكتوبر الماضي، وقعت وزارة الصناعة والمعادن اتفاقية تعاون مع الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص «PPP»، والتي تستهدف فتح المجال أمام الشركة لإعادة تطوير المصانع المتهالكة التابعة للوزارة، وإرجاعها للعمل، وذلك بعد تقديم دراسات التقييم والمعالجة.

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