ضبط وافدين يقومان بإتلاف أعمدة الإنارة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت قوة من مكتب تحريات إدارة بنغازي، التابع للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، القبض على شخصين من العمالة الوافدة يقومان بإتلاف كوابل وقواعد وأعمدة الإنارة.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك» بأن المتهمين قاما بإتلاف شبكة الكهرباء؛ مما تسبب في فصل الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.

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وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.

وفي 3 يناير المنقضي تابع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، مسار حماية شبكة الكهرباء من الاعتداء والسرقات التي تتعرض لها، وذلك خلال لقاء مع مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد السنوسي صالح.

وناقش الاجتماع آنذاك التعاون بين الجهات الأمنية الأخرى، من أجل منع التعديات والتخريب على مصادر الطاقة الكهربائية من قبل بعض الخارجين عن القانون، والحفاظ على هذه المصادر بما يعود بالنفع على المواطنين، والرفع من معاناتهم.