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وفد ليبي في تركيا لحل مشكلات الطلبة الليبيين في أكاديمية الطيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 10:49 مساء
وفد ليبي في تركيا لحل مشكلات الطلبة الليبيين في أكاديمية الطيران
جانب من زيارة الوفد الليبي لأكاديمية الطيران التركية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
alwasat radio

زار وفد من وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أكاديمية الطيران بمدينة إسبارتة التركية، من أجل حلحلة المشاكل التي تواجه الطلبة الليبيين الدارسين بالأكاديمية، والوقوف على احتياجاتهم.

ضم الوفد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد رافقه مدير الإدارة العامة لطيران الشرطة العميد الطاهر القربا، والقنصل العام الليبي صلاح الدين فرج الكاسح، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك».

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وكان في استقبال الوفد العميد ركن زينيل عابدين أزغينباش قائد مدرسة الطيران وعدد من الضباط والجنود والعاملين بالأكاديمية.

وفي ختام الزيارة قام المسؤول التركي بإهداء درع الأكاديمية لوكيل وزارة الداخلية، وبدوره منح الأخير درعًا لقائد مدرسة الطيران نظير الجهود التى يبذلها للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني بالأكاديمية، وفق البيان.

جانب من زيارة الوفد الليبي لأكاديمية الطيران التركية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الليبي لأكاديمية الطيران التركية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الليبي لأكاديمية الطيران التركية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الليبي لأكاديمية الطيران التركية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الليبي لأكاديمية الطيران التركية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
جانب من زيارة الوفد الليبي لأكاديمية الطيران التركية (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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