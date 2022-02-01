Atwasat

مسؤولة أوروبية: لا استقرار في منطقة الساحل دون استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 10:04 مساء
مسؤولة أوروبية: لا استقرار في منطقة الساحل دون استقرار ليبيا
المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري، إنه «دون استقرار ليبيا لن يكون هناك استقرار في منطقة الساحل، و(العكس) دون استقرار منطقة الساحل، لن تستقر ليبيا».

جاء ذلك لدى لقائها، أمس الإثنين، قائد عملية (إيريني) الأوروبية، الأدميرال ستيفانو توركيتو بمقر العملية في العاصمة روما، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

- رئيس النيجر ينتقد ضعف التصدي لتهريب الأسلحة من ليبيا
- رئيس نيجيريا: تأثير عدم الاستقرار في ليبيا يمتد من موريتانيا إلى أفريقيا الوسطى
- نائبة وزير الخارجية الإيطالي تعتبر استقرار منطقة الساحل الوسطى أولوية إستراتيجية لبلادها

وتابعت ديل ري: «منطقة الساحل يمكن اعتبارها الحدود الجنوبية الحقيقية لأوروبا»، المنطقة بالقارة السمراء التي «تتميز بأزمات مختلفة كما هو الحال في مالي وبوركينا فاسو وتشاد، حيث تتواجد جماعات مسلحة، منتسبة غالبًا إلى منظمات إرهابية».

وأشارت ديل ري إلى انتشار شركات أجنبية أمنية بالمنطقة، مثل مجموعة «فاغنر» الروسية، قائلة إنها «نشطة للغاية، وتقوم بتوسيع نفوذها».

من جانبه، شدد توركيتو على أهمية مقاربة الاتحاد الأوروبي في المنطقة، وعلى مدى الترابط بين ليبيا والساحل، وقال: «إيريني تعني باليونانية السلام، والسلام هو التأثير الذي نسعى إليه في ليبيا ومنطقة الساحل بأكملها. وتؤيد العملية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوفير الاستقرار والأمن في وسط البحر المتوسط وشمال أفريقيا والساحل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»

«الصحة العالمية»: من السابق لأوانه إعلان الانتصار على «كوفيد»
انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين

«العفو الدولية» تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم «فصل عنصري» ضد ...
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يطالب ببدء تقييم أصول مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» ومشاريعه السكنية
الدبيبة يطالب ببدء تقييم أصول مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» ...
روسيا تستعجل تعيين مبعوث أممي في ليبيا وفق «حلول مقبولة»
روسيا تستعجل تعيين مبعوث أممي في ليبيا وفق «حلول مقبولة»
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير الحكومة قبل التعديل الدستوري المقترح
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى «التقيد بما اتفق عليه» ويرفض تغيير ...
دار الإفتاء تعلن الأربعاء أول أيام شهر رجب
دار الإفتاء تعلن الأربعاء أول أيام شهر رجب
سفارة ليبيا في القاهرة تتعاقد مع عشر شركات لجلب العمالة المصرية.. ووزارة العمل تخلي مسؤوليتها
سفارة ليبيا في القاهرة تتعاقد مع عشر شركات لجلب العمالة المصرية.....
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
المزيد
وفد ليبي في تركيا لحل مشكلات الطلبة الليبيين في أكاديمية الطيران
وفد ليبي في تركيا لحل مشكلات الطلبة الليبيين في أكاديمية ......
مسؤولة أوروبية: لا استقرار في منطقة الساحل دون استقرار ليبيا
مسؤولة أوروبية: لا استقرار في منطقة الساحل دون استقرار ليبيا...
وصول سيولة نقدية إلى فرع مصرف شمال أفريقيا بسرت
وصول سيولة نقدية إلى فرع مصرف شمال أفريقيا بسرت...
سفارة ليبيا في القاهرة تتعاقد مع عشر شركات لجلب العمالة المصرية.. ووزارة العمل تخلي مسؤوليتها
سفارة ليبيا في القاهرة تتعاقد مع عشر شركات لجلب العمالة ......
دار الإفتاء تعلن الأربعاء أول أيام شهر رجب
دار الإفتاء تعلن الأربعاء أول أيام شهر رجب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط