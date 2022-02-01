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روسيا تستعجل تعيين مبعوث أممي في ليبيا وفق «حلول مقبولة»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 08:30 مساء
روسيا تستعجل تعيين مبعوث أممي في ليبيا وفق «حلول مقبولة»
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)
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طالبت روسيا، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة بتسمية «مرشح مناسب» لرئاسة الأمم المتحدة بليبيا في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن استمرار عمل البعثة في ظل غياب رئيس لها متفق عليه يضعف إمكانات الوساطة في ليبيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 أبريل المقبل.

وأكدت الوزارة أهمية دور الأمم المتحدة، خاصة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في دفع حل سلمي شامل للأزمة الليبية. لكنها قالت إن استمرار عمل البعثة في ظل غياب رئيس لها متفق عليه من قبل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المرحلة الحاسمة الحالية للتسوية الليبية يضعف إمكانات الوساطة وسلطة وفعالية جهود الأمم المتحدة.

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وقالت موسكو إنها مصممة على مواصلة البحث عن حلول مقبولة للطرفين بشأن القضايا المتبقية لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل ضمان عملها الكامل وفقًا للولاية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتابع البيان: «من حيث المبدأ، لا نرى بديلاً عن حل سلمي للأزمة الليبية. وفي الوقت نفسه، ننطلق من فرضية أن التقدم على طريق التنظيم السياسي طويل الأجل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تم ضمانه بطبيعته الشاملة، التي تنطوي على مشاركة جميع القوى المؤثرة في البلاد».

وأمس الإثنين، وافق مجلس الأمن الدولي، على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 أبريل المقبل، مع انتهاء تفويضها الأخير الصادر في 30 سبتمبر 2021.

وفي 27 يناير الجاري، عرقل الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي، إصدار قرار يهدف إلى تمديد تفويض مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروعًا جديدًا لتمديد مهمة البعثة حتى 15 سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس الماضي، عن دبلوماسيين أن موسكو تشترط أن يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثًا أمميًّا جديدًا إلى ليبيا، بينما تريد واشنطن بقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس البعثة بالإنابة.

ولا تزال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرة منذ استقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي، يان كوبيش، في 17 نوفمبر ومغادرة منصبه يوم 10 ديسمبر 2021.

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