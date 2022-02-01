الدبيبة يطالب ببدء تقييم أصول مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» ومشاريعه السكنية

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجلس إدارة مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» بضرورة البدء في تقييم أصول المصرف والمشاريع السكنية قيد الإنشاء، التي يمكن من خلالها وضع خطة لمعالجة مشكلة الإسكان في ليبيا، التي تواجه شرائح مختلفة من المجتمع وأهمها الشباب، مؤكدًا ضرورة «وضع خطة ناجعة وقابلة للتنفيذ وفق الظروف الحالية» لتنفيذ هذه العملية.

جاء طلب الدبيبة خلال اجتماعه، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس مع مجلس إدارة مصرف «الادخار والاستثمار العقاري».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الدبيبة خطة مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» للعام 2022، مشيرًا إلى أن الدبيبة هنّأ في بداية الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المصرف على اختيارهم من قبل الجمعية العمومية.

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وحث الدبيبة كذلك خلال الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» على «ضرورة تفعيل المصرف المتعثر منذ عشر سنوات»، مؤكدًا أن «هذه مسؤولية وطنية تتطلب المثابرة والجدية».

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة مصرف «الادخار والاستثمار العقاري»، امحمد غولة، خلال الاجتماع تقييمًا عامًّا للصعوبات والمشاكل التي تواجه المصرف لأداء مهامه من جانب اللوائح التنفيذية ومعالجة مشاكل السنوات السابقة، والحلول المقترحة لهذه المشاكل، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، الثلاثاء 1 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

اجتماع الدبيبة مع مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، الثلاثاء 1 فبراير 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)