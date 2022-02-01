Atwasat

تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 06:26 مساء
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب
فريق الرصد في بني وليد, (بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 14 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، في الجنوب الليبي.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم أمس 53 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 39 منها، فيما تأكدت 14 إصابة، بينها 4 رجال و10 نساء.

ولفت إلى أن الحالات الوجبة توزعت على كل من سبها بـ13 حالة، وحالة واحدة في أوباري، فيما سجل المركز حالتي شفاء من الفيروس، بينما لم يسجل أي حالات وفاة أمس.

- 4266 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و11 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 4266 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، و132 حالة حرجة، كما تماثل للشفاء 841 مصابًا، وتوفي 11 آخرون.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 433 ألفًا و932 حالة، منها 34 ألفًا و606 حالات نشطة، بينما تعافى 393 ألفًا و298 حالة، وسُجلت 6028 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء
مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء
إطلاق حملة لتقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بمدارس بني وليد
إطلاق حملة لتقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بمدارس بني ...
أبو جناح يباشر مهامه كوزير للصحة ويبحث خطة مواجهة «كورونا»
أبو جناح يباشر مهامه كوزير للصحة ويبحث خطة مواجهة «كورونا»
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب
سرقة سياج النصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة أبوهادي جنوب سرت
سرقة سياج النصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة أبوهادي جنوب سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
المزيد
الدبيبة يطالب ببدء تقييم أصول مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» ومشاريعه السكنية
الدبيبة يطالب ببدء تقييم أصول مصرف «الادخار والاستثمار ......
النائب العام يؤكد من بروكسل عدم التهاون في حماية الأموال الليبية
النائب العام يؤكد من بروكسل عدم التهاون في حماية الأموال ......
مركز الحرس البلدي أبوقرين يتسلم سيارة حديثة لدعمه في تأدية عمله
مركز الحرس البلدي أبوقرين يتسلم سيارة حديثة لدعمه في تأدية ......
سرقة سياج النصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة أبوهادي جنوب سرت
سرقة سياج النصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة أبوهادي ......
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط