تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل 14 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، في الجنوب الليبي.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم أمس 53 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 39 منها، فيما تأكدت 14 إصابة، بينها 4 رجال و10 نساء.

ولفت إلى أن الحالات الوجبة توزعت على كل من سبها بـ13 حالة، وحالة واحدة في أوباري، فيما سجل المركز حالتي شفاء من الفيروس، بينما لم يسجل أي حالات وفاة أمس.

- 4266 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و11 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 4266 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، و132 حالة حرجة، كما تماثل للشفاء 841 مصابًا، وتوفي 11 آخرون.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 433 ألفًا و932 حالة، منها 34 ألفًا و606 حالات نشطة، بينما تعافى 393 ألفًا و298 حالة، وسُجلت 6028 حالة وفاة بالمرض في البلاد.