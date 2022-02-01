أبو جناح يباشر مهامه كوزير للصحة ويبحث خطة مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

باشر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، مهامه كوزير الصحة المكلف من قبل رئيس الحكومة.

وعقد أبوجناح اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الصحة، بحضور مديري الإدارات بالوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير جهاز الإمداد الطبي، وفق بيان لأبو جناح اليوم.

وبحث الاجتماع خطة الوزارة والمؤسسات الصحية المعنية بمواجهة جائحة «كورونا» والموجة الرابعة لها، كما بحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع التطورات بالوضع الوبائي.

وأكد أبوجناح أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية بالوزارة، مضيفًا أن المسؤولية تقع على جميع العاملين بالقطاع من أجل مواجهة التحديات الصحية الحالية، وتطوير أداء الوزارة وفقًا للموارد التي وفرتها الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.

- مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ووكيل الوزارة

- الدبيبة يكلف أبوجناح تسيير العمل في وزارة الصحة

والسبت، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف نائبه رمضان أبوجناح، تسيير العمل بوزارة الصحة، وفق القرار رقم 39 لسنة 2022.

قرار الدبيبة جاء في أعقاب حبس وزير الصحة علي الزناتي، الثلاثاء الماضي، ووكيل الوزارة، على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

وأوضح مكتب النائب العام أسباب القرار الصادر عن النيابة العامة بحبس وزير الصحة ووكيل الوزارة، مؤكدًا أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد «قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما».

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، الأربعاء الماضي، إن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر في إجراءات التحقيق مع وزير الصحة ووكيل الوزارة، الثلاثاء، «في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أُسِّست بتاريخ 10 أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها».

من اجتماع أبو جناح مع قيادات وزارة الصحة, 1 فبراير 2022. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)

من اجتماع أبو جناح مع قيادات وزارة الصحة, 1 فبراير 2022. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)