Atwasat

أبو جناح يباشر مهامه كوزير للصحة ويبحث خطة مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 05:56 مساء
أبو جناح يباشر مهامه كوزير للصحة ويبحث خطة مواجهة «كورونا»
من اجتماع أبو جناح مع قيادات وزارة الصحة, 1 فبراير 2022. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)
alwasat radio

باشر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، مهامه كوزير الصحة المكلف من قبل رئيس الحكومة.

وعقد أبوجناح اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الصحة، بحضور مديري الإدارات بالوزارة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير جهاز الإمداد الطبي، وفق بيان لأبو جناح اليوم.

وبحث الاجتماع خطة الوزارة والمؤسسات الصحية المعنية بمواجهة جائحة «كورونا» والموجة الرابعة لها، كما بحث الإجراءات العاجلة للتعامل مع التطورات بالوضع الوبائي.

وأكد أبوجناح أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية بالوزارة، مضيفًا أن المسؤولية تقع على جميع العاملين بالقطاع من أجل مواجهة التحديات الصحية الحالية، وتطوير أداء الوزارة وفقًا للموارد التي وفرتها الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.

- مكتب النائب العام يوضح أسباب الحبس الاحتياطي لوزير الصحة ووكيل الوزارة
- الدبيبة يكلف أبوجناح تسيير العمل في وزارة الصحة

والسبت، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تكليف نائبه رمضان أبوجناح، تسيير العمل بوزارة الصحة، وفق القرار رقم 39 لسنة 2022.

قرار الدبيبة جاء في أعقاب حبس وزير الصحة علي الزناتي، الثلاثاء الماضي، ووكيل الوزارة، على ذمة التحقيق في قضية المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة.

وأوضح مكتب النائب العام أسباب القرار الصادر عن النيابة العامة بحبس وزير الصحة ووكيل الوزارة، مؤكدًا أن هذا الإجراء اتُّخذ بعد «قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما».
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، الأربعاء الماضي، إن رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام باشر في إجراءات التحقيق مع وزير الصحة ووكيل الوزارة، الثلاثاء، «في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000‎% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أُسِّست بتاريخ 10 أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها».

من اجتماع أبو جناح مع قيادات وزارة الصحة, 1 فبراير 2022. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)
من اجتماع أبو جناح مع قيادات وزارة الصحة, 1 فبراير 2022. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)
من اجتماع أبو جناح مع قيادات وزارة الصحة, 1 فبراير 2022. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)
من اجتماع أبو جناح مع قيادات وزارة الصحة, 1 فبراير 2022. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية

انتهت عبر «WTV».. مباراة «ليبيا 2 - 0 الكويت) الودية
استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق

استقالة ناصر الحضيري من تدريب النصر.. والتونسي الليلي في الطريق
6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي

6 تعاقدات للأهلي طرابلس في «الميركاتو الشتوي».. محليان و3 عرب وأفريقي
«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة

سلسلة «كتاب الوسط» تجدد حضورها بمعرض القاهرة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء
مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء
إطلاق حملة لتقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بمدارس بني وليد
إطلاق حملة لتقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بمدارس بني ...
أبو جناح يباشر مهامه كوزير للصحة ويبحث خطة مواجهة «كورونا»
أبو جناح يباشر مهامه كوزير للصحة ويبحث خطة مواجهة «كورونا»
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب
سرقة سياج النصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة أبوهادي جنوب سرت
سرقة سياج النصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة أبوهادي جنوب سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
المزيد
الدبيبة يطالب ببدء تقييم أصول مصرف «الادخار والاستثمار العقاري» ومشاريعه السكنية
الدبيبة يطالب ببدء تقييم أصول مصرف «الادخار والاستثمار ......
النائب العام يؤكد من بروكسل عدم التهاون في حماية الأموال الليبية
النائب العام يؤكد من بروكسل عدم التهاون في حماية الأموال ......
مركز الحرس البلدي أبوقرين يتسلم سيارة حديثة لدعمه في تأدية عمله
مركز الحرس البلدي أبوقرين يتسلم سيارة حديثة لدعمه في تأدية ......
سرقة سياج النصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة أبوهادي جنوب سرت
سرقة سياج النصب التذكاري لمعركة القرضابية بمنطقة أبوهادي ......
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب
تسجيل 14 إصابة بـ«كورونا» في الجنوب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط