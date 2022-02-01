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إطلاق حملة لتقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بمدارس بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الثلاثاء 01 فبراير 2022, 05:37 مساء
إطلاق حملة لتقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بمدارس بني وليد
حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
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أطلق فريق الرصد والتقصي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد بالتعاون مع مراقبة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، حملة لتقصي الوضع الوبائي ورصد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» تستهدف عددًا من المدارس، عن طريق إجراء مسحات عشوائية للطلاب والمدرسين.

وأوضح عضو لجنة الرصد والتقصي، محمد أبوالنيران، لـ«بوابة الوسط» أن فريق الرصد أجرى أكثر من 200 مسحة بهدف رصد الوضع الوبائي على أرض الواقع ومعالجته قبل انتشار العدوى بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفيروس «كورونا» بين التلاميذ خلال الأيام الماضية.

- تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد اليوم

وأشار أبوالنيران، إلى أن إدارة الخدمات الصحية سجلت، أمس الإثنين، 61حالة موجبة مصابة بفيروس «كورونا» من إجمالي 177عينة جرى فحصها بالمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وشدد أبوالنيران، على ضرورة التزام أولياء الأمور والتلاميذ والمعلمين بأخذ أقصى الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا الوباء، واتباع الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والتباعد المكاني، وتقيد الأهل بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس في حال كان هناك اشتباه في تعرضهم للفيروس.

حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
حملة تقصي الوضع الوبائي ورصد إصابات «كورونا» بعدد من مدارس بني وليد. (الإنترنت)
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