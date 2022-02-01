شركة البريقة تناشد الجهات المختصة ضبط المخالفين من موزعي الوقود والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط، الجهات الضبطية المختصة التدخل لضبط المخالفين والمحطات وموزعي الغاز بالمناطق التي تعاني ويتزايد طلبها على المحروقات في مثل هذه الظروف الجوية، وفي ظل ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، خصوصًا بالمناطق الجبلية الشرقية والغربية.

جاءت مناشدة الشركة في بيان، أصدرته اليوم الثلاثاء، بشأن ما تردد عن نقص مادتي الكيروسين والغاز بمنطقة الجبل الأخضر، شرق البلاد.

وأكدت الشركة أن رئيس لجنة الإدارة، إبراهيم أبوبريدعة، يتابع عن كثب سير عمل العمليات التشغيلية بكافة مستودعات ومناطق التسهيلات التابعة للشركة بتوفير الوقود ومشتقاته ومنتج الغاز وكيروسين المنازل «القاز» للمدن الجبلية بمناطق الجبل الغربي وباطن الجبل، والجبل الاخضر.

كما أكدت الشركة توافر المشتقات النفطية لديها، واستمرار عمليات التوزيع من مستودعاتها دون توقف، موضحة أن «الخلل الحاصل» وما تردد بشأن «شح الكيروسين وأسطوانات الغاز» بمناطق الجبل الأخضر «ليس له علاقة بالشركة؛ بدليل توافرها في السوق الموازي».

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وطالبت شركة البريقة لتسويق النفط، في بيانها، المجالس البلدية بالتدخل والتعاون مع الجهات المختصة لحل هذا الخلل ووضع الأمور في نصابها، مؤكدة أن العاملين بالشركة «لازالوا في مواقعهم شرقًا وغربًا ويعملون بكل أمانة وإخلاص من أجل الوطن والموطن».

وشهدت مناطق الجبل الأخضر، خلال الأيام الماضية، موجة من الطقس السيئ جراء انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر تخللتها أمطار غزيرة وتساقط الثلوج؛ ما تسبب في تعطيل الحركة بالشوارع والطرق وكذلك العلمية التعليمية.