Atwasat

منظمة حقوقية تدعو إلى وضع حد لظاهرة «تسول الأطفال» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 03:17 مساء
منظمة حقوقية تدعو إلى وضع حد لظاهرة «تسول الأطفال» في طرابلس
أطفال يتسولون في شوارع طرابلس. (منظمة ضحايا لحقوق الإنسان)
alwasat radio

دعت منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة في ليبيا إلى وضع حد، ومساءلة المشتبه في إجبارهم الأطفال على العمل كمتسولين وباعة متجولين؛ محذرة من أضرار سلبية على هؤلاء الأطفال والمجتمع.

ورصدت المنظمة في بيان عدة حالات لظاهرتي التسول والباعة المتجولين لأطفال (يُشتبه في أنهم قُصَّر) وفي حضور ذويهم في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس، معتبرة ذلك «انتهاكا صريحًا لحقوق الطفل»، يترتب عليه مسؤولية جنائية تطال ذويهم.

- بالصور.. ضبط عصابات تسول في بنغازي
- انطلاق حملة مكافحة التسول في طرابلس

وذلك بنص المادة «474» من قانون العقوبات الليبي على «كل من زاول حرفة البائع المتجول دون ترخيص من السلطات المختصة، أو لم يراع الشروط التي يقررها القانون في مزاولة تلك الحرفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير. وتطبق العقوبة ذاتها على الوالد أو الوصي الذي يستغل قاصرا دون الثامنة عشرة من غير أن يكون لدى القاصر ترخيص لمزاولة تلك الحرفة أو إذا لم يراع الشروط التي يقررها القانون لمزاولتها».

وأكدت «ضحايا» أن هذه الأفعال تعتبر جريمة وفق المادة «397» من قانون العقوبات الليبي بشأن استعمال وسائل الإصلاح والتربية، وكذلك المادة «398» بشأن إساءة معاملة أفراد الأسرة والطفل، وكذلك قانون المشردين والمُشتبه في أمرهم.

وحضت وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للطفولة في ليبيا على ضرورة تحمل مسؤولياتهم التي حددها القانون تجاه هذه الانتهاكات، ووضع حدٍّ ومساءلة من يُشتبه في إرغامهم تشغيل الأطفال وإجبارهم على التسول، محذرة من أن استمرار مثل هذه الظواهر سيؤدي إلى آثار سلبية على أولئك الأطفال والمجتمع.

أطفال يتسولون في شوارع طرابلس. (منظمة ضحايا لحقوق الإنسان)
أطفال يتسولون في شوارع طرابلس. (منظمة ضحايا لحقوق الإنسان)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة

«فرسان المتوسط» في اختبار ثان ودي أمام الكويت.. والجمهور يترقب المصالحة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا

كاركاتير خيري - سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا
لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا

لقاح «موديرنا» يحصل على موافقة كاملة بأميركا
4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد

4 انتصارات وتعادل وحيد في افتتاح الدوري الليبي لكرة اليد
روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية

روسيا تسلم واشنطن رسالة خطية بشأن الأزمة الأوكرانية
المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير

وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: أزمة ليبيا مثال صارخ لعدم قدرة المجتمع الدولي على...
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شمبش: مقترح التعديل الدستوري يعكس إرادة مجلس الدولة وليس النواب
شمبش: مقترح التعديل الدستوري يعكس إرادة مجلس الدولة وليس النواب
تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار
تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار
بعد قطيعة لأشهر.. الجزائر وفرنسا تنسقان مجددا في الملف الليبي
بعد قطيعة لأشهر.. الجزائر وفرنسا تنسقان مجددا في الملف الليبي
منظمة حقوقية تدعو إلى وضع حد لظاهرة «تسول الأطفال» في طرابلس
منظمة حقوقية تدعو إلى وضع حد لظاهرة «تسول الأطفال» في طرابلس
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي الطريق الساحلي
الدبيبة يعلن الإثنين «بشرى» لسكان طرابلس الكبرى ومرتادي ......
المزيد
مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء
مجلس النواب يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاختيار رئيس الوزراء...
الصديق الكبير يبحث مع سفير مالطا القضايا ذات الاهتمام المشترك
الصديق الكبير يبحث مع سفير مالطا القضايا ذات الاهتمام ......
شركة البريقة تناشد الجهات المختصة ضبط المخالفين من موزعي الوقود والغاز
شركة البريقة تناشد الجهات المختصة ضبط المخالفين من موزعي ......
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا...
منظمة حقوقية تدعو إلى وضع حد لظاهرة «تسول الأطفال» في طرابلس
منظمة حقوقية تدعو إلى وضع حد لظاهرة «تسول الأطفال» في طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط