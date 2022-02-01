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تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 01 فبراير 2022, 04:21 مساء
تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار
أحد مواقع الإنتاج في مصفاة الزاوية. (أرشيفية: مؤسسة النفط)
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن المخاطر السياسية في ليبيا لا تزال عالية، معتبرة أن تراجع الإنتاج المفاجئ في النفط الليبي أدى إلى زيادة السعر الفوري للنفط الخام إلى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وأضافت الإدارة في تقرير لها أمس الإثنين أن اضطرابات إنتاج النفط الأخيرة في ليبيا تعوضها زيادات الإنتاج من أعضاء «أوبك» الآخرين، في إشارة إلى اجتماع تحالف «أوبك +» الذي قرر مواصلة زيادة الإنتاج بمقدار 0.4 مليون برميل يوميًا كل شهر، خلال الاجتماع المنعقد في يناير الماضي.

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وتحدث التقرير عن بلوغ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام قرابة 1.2 مليون برميل يوميًا خلال العام 2021. وأشار إلى أنه في أواخر ديسمبر، أغلق مسلحون أربعة حقول نفط رئيسية في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد كانت تنتج ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميًا، مضيفة أن 0.4 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الخام أصبح خارج العمل بسبب ذلك الإغلاق.

وحسب التقرير الأميركي، أسهم هذا الانقطاع غير المخطط له في زيادة السعر الفوري للنفط الخام (برنت) إلى 90 دولارا للبرميل اعتبارًا من 19 يناير، وهو أعلى مستوى يومي خلال الشهر. كما أنها المرة الأولى التي وصل فيها سعر خام برنت إلى 90 دولارًا للبرميل منذ أكتوبر 2014.

وتحذر إدارة معلومات الطاقة الأميركية من ارتفاع المخاطر السياسية بعد تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية (التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021) ما يخلق حالة من عدم اليقين. وأشارت إلى تأثير «الصيانة المستمرة للبنية التحتية القديمة على الحد من إنتاج النفط في ليبيا».

تقرير أميركي: تراجع النفط الليبي يؤدي لزيادة قياسية في الأسعار
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