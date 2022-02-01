شمبش: مقترح التعديل الدستوري يعكس إرادة مجلس الدولة وليس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب، رمضان شمبش، إن كل المشاريع المقدمة لمجلس النواب سواء الخاصة بالرياضة، أو المحافظ الاستثمارية، أو الأمن الداخلي «إنشائية»، وأضاف: «لا يوجد أي تشريع معروض الآن فيه تعديل لقانون».

وأشار شمبش في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن المقترح الخاص بتعديل الدستور المقدم من لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار مجلس النواب، هو «ما ذهب إليه مجلس الدولة وليس النواب»، وقال إن المقترح «التف على قانون الاستفتاء»، بخصوص الأقاليم الثلاثة.

وانتقد تقديم مقترح بإعادة فتح قوانين انتخابية سبق أن صوت عليها مجلس النواب مثل قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان، وخلص إلى أن المقترح هو «انعكاس لما يريده مجلس الدولة».