السوق الرسمية: انخفاض الدولار أمام الدينار وارتفاع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار قرشا إلى 4.60 دينار من 4.61 دينار أمس، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

في حين ارتفع سعر صرف اليورو قرشين إلى 5.17 دينار مقابل 5.15 دينار أمس، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.19 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على سعري الدينار التونسي والدرهم الإماراتي، ليسجلا 1.58 دينار و1.25 دينار على الترتيب، في حين انخفض سعر الريال السعودي قرشا إلى 1.22 دينار مقابل 1.23 دينار أمس.

وثبت اليوان الصيني عند مستوى 0.72 دينار، وسعر الليرة التركية عند 0.34 دينار.