بالكور: خارطة الطريق ينقصها مسار توحيد المؤسسات

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم بالكور، إن خارطة الطريق المقدمة من لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من المجلس، ينقصها «مسار توحيد المؤسسات»، مطالبًا بإجراء عدة تعديلات على هذه الخارطة.

وقدم بالكور في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدة ملاحظات على مشروع تعديل الدستور حيث رفض النص الخاص بتولي اللجنة المكلفة إعداد التعديل الدستوري وضع قاعدة دستورية حال فشلها في التوافق خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.

وقال إن اللجنة التي لا تستطيع حل المختنقات الموجودة في الدستور «لا تستطيع وضع قاعدة دستورية؛ لأن الخلاف بين أعضائها سيحول دون ذلك»، واقترح تشكيل لجنة آخرى تتولى إعداد قاعدة دستورية.