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المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 02:02 مساء
المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022
وزير المالية يتحدث عن جدول الرواتب الموحد خلال مؤتمر صحفي، 1 فبراير 2022. (صورة من بث مباشر)
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توقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، الثلاثاء، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.

وقال المبروك خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج اجتماعات لجنة إعداد جدول رواتب موحد، إن بند الرواتب حتى اللحظة إلى 33 مليارًا ويمكن أن يزيد خلال العام 2022؛ نتيجة صرف الفروقات والعلاوات والإفراجات المتوقفة منذ العام 2016، وتوقع أن تتراوح هذه الزيادة بين 50 و55 مليار دينار.

وأشار إلى أن لجنة إعداد جدول الرواتب الموحد أعدت ثلاثة مقترحات بجداول يصل قيمة المخصصات للرواتب في أحدها إلى 60 مليار دينار، وأرجع ذلك إلى العدد الضخم للعاملين في الجهاز الحكومي والذي يبلغ مليونين و300 ألف موظف.

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