المبروك: إحالة مشروع قانون الرواتب إلى «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، الثلاثاء، إحالة رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون جدول الرواتب الموحد إلى اللجنة المالية بمجلس النواب بهدف دراسته ومن ثم اعتماده.

وقال المبروك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن لجنة إعداد مشروع جدول الرواتب الموحد انتهت من أعمالها وأحالت المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء، التي أحالته بدورها إلى اللجنة المالية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الضغط الشعبي الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الرواتب كان الدافع الأكبر للبدء في المشروع.

وأوضح أن الحكومة استهدفت عبر إعداد جدول موحد للرواتب إلغاء جزء كبير من الجداول الخاصة التي تتفاوت فيها الرواتب بدرجات كبيرة تصل إلى 6 و7 آلاف دينار.