4266 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و11 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 4266 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الإثنين، و132 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 841 مصابا، وتُوفي 11 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 36.3% من إجمالي 11752 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 7486 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع تسع حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 433 ألفا و932 حالة، منها 34 ألفا و606 حالات نشطة، بينما تعافى 393 ألفًا و298 حالة، وسُجلت 6028 حالة وفاة بالمرض في البلاد.