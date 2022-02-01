فرنسا تدعو إلى تعيين مبعوث أممي في ليبيا دون تأخير

القاهرة - بوابة الوسط

دعت فرنسا إلى تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا «دون تأخير».

جاء ذلك على لسان نائبة مندوبها في مجلس الأمن الدولي، السفيرة ناتالي برودهيرست، حسب تغريدة على حساب وزارة الخارجية في موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وقالت برودهيرست إن تعيين المبعوث الجديد سيمكن بعثة الأمم المتحدة للدعم من أداء مهامها، مشيرة إلى مرور ليبيا بـ«مرحلة حرجة في انتقالها السياسي».

وأمس الإثنين، وافق مجلس الأمن، على تمديد تفويض البعثة الأممية إلى 30 أبريل المقبل، بعدما حال الخلاف بين الولايات المتحدة وروسيا دون تجديد التفويض السنوي للبعثة في أكثر من مرة منذ سبتمبر الماضي.

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ونقلت «فرانس برس»، عن دبلوماسيين يوم الخميس الماضي، أن موسكو تشترط أن يعين مجلس الأمن الدولي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، بينما تريد واشنطن بقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس البعثة بالإنابة.

ولا تزال رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شاغرة منذ استقالة المبعوث الخاص السابق السلوفاكي يان كوبيش في 17 نوفمبر ومغادرة منصبه يوم 10 ديسمبر 2021.