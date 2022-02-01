«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، نشطة إلى قوية على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة، مع تجاوز ارتفاع الموج 4.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- فرصة سقوط أمطار متفرقة، يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و4.00 متر، ويصل مساء اليوم إلى 4.75 على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، ويكون شديد الاضطراب على الساحل من طرابلس إلى مصراتة.

- درجة الحرارة تتراوح بين 12 و14 درجة مئوية.

- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.