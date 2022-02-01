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أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع رياح نشطة وأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 09:17 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة مع رياح نشطة وأمطار
غيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر البلاد بطقس متقلب مصحوب برياح نشطة، تكون قوية نسبيا على مناطق الشمال، مع سقوط أمطار جيدة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 11 و20 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متفرقة بداية من ظهر اليوم، تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية، تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة على معظم المناطق، وتكون قوية أحيانا على الساحل تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و16 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب مساء اليوم، مع سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة غدا والخميس على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية، تصحبها سحب رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، قد تسبب في إثارة الأتربة اليوم وتتحول تدريجيا من الغد إلى شمالية غربية، قوية أحيانا، تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الخميس.

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