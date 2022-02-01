Atwasat

اجتماع يبحث تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 01:54 صباحا
اجتماع يبحث تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها
جانب من الاجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

بحث اجتماع، يوم الإثنين، سبل تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها.

حضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، ووكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة ورؤساء ومديرو الجهات التابعة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة ورؤساء المجالس والمديرون العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية.

وثمّن اللموشي، في بداية اللقاء، دور البنك المركزي في توجيه المصارف لفتح باب الدعم والتمويل للمشروعات الإستثمارية التي تحتاج للتمويل، وفق بيان نشرته صفحة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار على «فيسبوك».

- ليبيا تبحث الاستفادة من تجربة تركيا للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تنظيم ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع نوفمبر المقبل
- الحويج يوجه بتنفيذ منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واستعرض الاجتماع خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق، ودعم قطاع الاستثمار وتطويره، وآليات التمويل المناسبة للمشروعات الاستثمارية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسبل معالجتها بما يدعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي لن يكون إلا بتفعيل قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتوفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية، وفق خارطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»

ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر الظروف

السفير التركي: مستعدون لفتح القنصلية واستئناف الرحلات إلى بنغازي شرط توافر ...
غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

غوتيريس ينتظر من مجلس الأمن «الوحدة والوضوح» بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ...
«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول

«مكافحة الأمراض»: زيادة إصابات في المنطقة الغربية وتحذير من السفر لخمس دول
وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة وفق الاتفاق السياسي

وليامز: الطبقة السياسية مستفيدة من استمرار الوضع الحالي.. وهناك دور لمجلس الدولة...
وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل الحكومة

وليامز لـ«قناة الوسط»: أحث «النواب» على تحديد موعد الانتخابات قبل مناقشة تشكيل ...
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما

وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا

كاركاتير خيري - «السيرك الوطني» في ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»

جريدة «الوسط»: البرلمان يعزز سيناريو «الحكومتين»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اجتماع يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بالمطارات
اجتماع يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بالمطارات
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 أبريل
مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ...
بلدية خليج السدرة تعلق الدراسة لمدة أسبوعين
بلدية خليج السدرة تعلق الدراسة لمدة أسبوعين
مهلة 15 يوما لتقديم ملفات المنازل المتضررة في تاورغاء
مهلة 15 يوما لتقديم ملفات المنازل المتضررة في تاورغاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
اجتماع يبحث تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها
اجتماع يبحث تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها...
تشديد إجراءات مجابهة جائحة «كورونا» في غدامس
تشديد إجراءات مجابهة جائحة «كورونا» في غدامس...
جامعة طبرق تبحث الأنشطة العلمية بالكليات
جامعة طبرق تبحث الأنشطة العلمية بالكليات...
مهلة 15 يوما لتقديم ملفات المنازل المتضررة في تاورغاء
مهلة 15 يوما لتقديم ملفات المنازل المتضررة في تاورغاء...
بلدية خليج السدرة تعلق الدراسة لمدة أسبوعين
بلدية خليج السدرة تعلق الدراسة لمدة أسبوعين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط