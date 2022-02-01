اجتماع يبحث تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها

القاهرة - بوابة الوسط

بحث اجتماع، يوم الإثنين، سبل تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية تمويلها.

حضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، ووكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة ورؤساء ومديرو الجهات التابعة وعدد من مديري الإدارات بالوزارة ورؤساء المجالس والمديرون العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية.

وثمّن اللموشي، في بداية اللقاء، دور البنك المركزي في توجيه المصارف لفتح باب الدعم والتمويل للمشروعات الإستثمارية التي تحتاج للتمويل، وفق بيان نشرته صفحة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار على «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق، ودعم قطاع الاستثمار وتطويره، وآليات التمويل المناسبة للمشروعات الاستثمارية.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسبل معالجتها بما يدعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي لن يكون إلا بتفعيل قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتوفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية، وفق خارطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص.