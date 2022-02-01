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تشديد إجراءات مجابهة جائحة «كورونا» في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 01:24 صباحا
تشديد إجراءات مجابهة جائحة «كورونا» في غدامس
مدينة غدامس. (أرشيفية: الإنترنت)
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قرر المجلس البلدي غدامس تشديد الإجراءات المتبعة لمجابهة جائحة «كورونا»، بعد تزايد عدد الإصابات بالفيروس.

وأشار المجلس البلدي، في بيان نشره عبر صفحته في «فيسبوك»، إلى تزايد عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في ظل شح الإمكانات لدى الأقسام المعالجة لهذا الوباء، وهو ما يفرض التقيد بإجراءات مشددة للحد من انتشار المرض.

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وطالب المجلس البلدي بضرورة التقيد بالإجراءات المتبعة، التي تتضمن الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها من ارتداء الكمامات والتعقيم، والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة.

كما وجه أصحاب الفنادق والمنازل الإيجار بالحد من إيواء النزلاء قدر الإمكان، مع توفير كافة مستلزمات الوقاية، بالإضافة إلى الحد من الأنشطة الرياضية والشبابية قدر الإمكان.

وطالب البيان المواطنين بعدم ارتياد المقاهي والمطاعم إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى توخي المؤسسات التعليمية أقصى درجات الحيطة والحذر.

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