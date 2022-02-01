مهلة 15 يوما لتقديم ملفات المنازل المتضررة في تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة حصر المباني المتضررة والمدمرة كليًا عن مهلة لمدة أسبوعين، أمام المواطنين المتأخرين في تقديم ملفات المنازل المتضررة.

وذكرت اللجنة، وفق منشور عبر صفحة المجلس البلدي تاورغاء على «فيسبوك»، أنها أعطت مهلة تبدأ من اليوم الثلاثاء وتنتهي يوم 15 فبراير المقبل لتقديم ملفات المنازل المتضررة بالبلدية.

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وفي 18 يناير دعا المجلس المحلي تاورغاء وزارة الإسكان إلى تطبيق قرار الحكومة رقم 375 لسنة 2021، الذي يتضمن صيانة الأحياء الشعبية بالمدينة لضمان عودة أعداد كبيرة تقطنها وإنهاء حالة المخيمات.

وفي 27 أبريل الماضي، قال وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، إن الحكومة تعتزم اقتراح إنشاء ما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية في تاورغاء بهدف تسهيل عودة النازحين إليها، وذلك في حال توفر الميزانية العامة للدولة.