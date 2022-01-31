إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت مساء اليوم الإثنين فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وجرى الإعلان، خلال الحفل، عن نتائج المسابقة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والوكلاء وعدد من العلماء ومحفظي القرآن الكريم على مستوى ليبيا وأولياء أمور المتسابقين، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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وأشاد الدبيبة، في كلمة خلال الحفل، بدور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية في هذا الشأن، وحرصها على إنجاح مثل هذا الفعاليات، مشددا على ضرورة دعم مثل هذه الأنشطة التي تبني الأجيال.

يذكر أن جائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين للذكور، والرابعة عشرة للإناث.

الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)

الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)

الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)