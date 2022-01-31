Atwasat

إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 11:23 مساء
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)
alwasat radio

أقيمت مساء اليوم الإثنين فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم، وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وجرى الإعلان، خلال الحفل، عن نتائج المسابقة، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والوكلاء وعدد من العلماء ومحفظي القرآن الكريم على مستوى ليبيا وأولياء أمور المتسابقين، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- بحضور المنفي.. انطلاق جائزة «الوحدة الوطنية» لحفظ القرآن الكريم
- ختام جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا

وأشاد الدبيبة، في كلمة خلال الحفل، بدور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية في هذا الشأن، وحرصها على إنجاح مثل هذا الفعاليات، مشددا على ضرورة دعم مثل هذه الأنشطة التي تبني الأجيال.

يذكر أن جائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين للذكور، والرابعة عشرة للإناث.

الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)
الدبيبة متحدثًا خلال فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم (صفحة الحكومة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري يتلقى ضربة موجعة في كأس الأمم الأفريقية
بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»

بعد عاصفة الجدل.. «سبوتيفاي» تكافح المعلومات المضللة حول «كورونا»
أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)

أوباميانغ في «برشلونة» (صورة)
الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم

الحكومة تحظر دخول المؤسسات العامة والخاصة دون بطاقة التطعيم
الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس

الوسط الرياضي الليبي يترقب تداعيات قرار محكمة جنوب طرابلس
الأمم المتحدة: «طالبان» قتلت نحو 100 من موظفي الحكومة والأمن السابقين

الأمم المتحدة: «طالبان» قتلت نحو 100 من موظفي الحكومة والأمن السابقين
كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا

كاركاتير حليم - مجلس النواب في ليبيا
نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق
عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد

عقيلة: مجلس النواب سينظر في الجلسة المقبلة ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد
بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد سن تشريع يتيح إلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي
ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

ترامب يتعهد بالـ«العفو» عن مهاجمي الكابيتول حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024
منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر يتخطى المغرب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية

شركة الكهرباء: مصاعب خارجة عن إرادتنا تحول دون رفع الطاقة الإنتاجية
درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني (فيديو)

درجات حرارة قطبية.. «القنبلة الإعصار» تواصل ضرب الولايات المتحدة لليوم الثاني ...
نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة

نقاش حاد في البرلمان الأوروبي بشأن «انتهاكات» دعم ليبيا في مكافحة الهجرة
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب

جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل

بولندا جنة مجهولة للحمام الزاجل
حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل ما صدر عنها ملغى

حكم قضائي ضد إدارة اتحاد الكرة الليبي.. والطشاني لـ«بوابة الوسط»: الانتخابات وكل...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز تعيد التأكيد على أولوية الانتخابات لحل أزمة الشرعية
وليامز تعيد التأكيد على أولوية الانتخابات لحل أزمة الشرعية
تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد اليوم
تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد اليوم
اجتماع يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بالمطارات
اجتماع يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بالمطارات
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 أبريل
مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة
«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي......
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين ......
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات
أمن طرابلس يضبط مطلوبا في قضية سرقة مال عام منذ 5 سنوات...
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»
ليبيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس «كورونا»...
المزيد
جامعة طبرق تبحث الأنشطة العلمية بالكليات
جامعة طبرق تبحث الأنشطة العلمية بالكليات...
مهلة 15 يوما لتقديم ملفات المنازل المتضررة في تاورغاء
مهلة 15 يوما لتقديم ملفات المنازل المتضررة في تاورغاء...
بلدية خليج السدرة تعلق الدراسة لمدة أسبوعين
بلدية خليج السدرة تعلق الدراسة لمدة أسبوعين...
مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 أبريل
مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ......
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم
إعلان نتائج مسابقة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط