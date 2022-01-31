تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بني وليد اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في المدينة، اليوم الإثنين، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي بالإدارة، مساء اليوم.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد أنها سجلت «61 حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا اليوم الإثنين 31 يناير من إجمالي عينات 177عينة تم فحصها بالمختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد».

وكانت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد أعلنت، السبت، تسجيل 75 إصابة بفيروس «كورونا» بينهم عدد من طلاب المدارس، بعد تحليل 178 عينة لدى المختبر الطبي التابع للإدارة.

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والأسبوع الماضي، سجلت فرق الرصد والمتابعة بإدارة الخدمات الصحية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس «كورونا» في بني وليد بلغت نحو 308 إصابات، على ما أفاد عضو لجنة الرصد والتقصي بالمدينة، محمد أبوالنيران «بوابة الوسط» يوم الجمعة.

واليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 4429 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 429 ألفًا و666 حالة، منها 31 ألفًا و192 حالة نشطة، بينما تعافى 392 ألفًا و457 حالة، وسجلت 6017 حالة وفاة بالمرض في البلاد.