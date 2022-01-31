مدير عام مركز طبرق الطبي يحذر من موجة جديدة لفيروس «كورونا» بالمدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

حذر مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج عبدالله الجالي، من الموجة الجديدة لفيروس «كورونا»، تزامنًا مع موجة البرد التي تشهدها المدينة والمنطقة بشكل عام منذ أيام، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وقال الجالي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن «الجميع يجب عليه المشاركة في الوقاية من هذه الجائحة التي قضت على أرواح الكثيرين»، مبينًا أن «مسؤولية الرقابة الصحية تقع على عاتق الجميع، الصغير قبل الكبير، بالابتعاد عن التجمعات والمخالطة للمصابين».

ونبه الجالي إلى أن «هناك الكثيرين ما زالوا غير مصدقين لمرض كورونا من خلال إصرارهم على إقامة الحفلات والمناسبات بمختلف مسمياتها وعدم أخذهم للتطعيمات التي أقرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض».

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وأكد الجالي أن إدارة مركز طبرق الطبي وقسم العزل والفريق الطبي المسؤول عن مكافحة الجائحة «يعملون بشكل مستمر دون توقف بين الحالات المصابة والحالات المشتبه بها، ويعرضون أنفسهم للخطر».

ودعا مدير عام مركز طبرق الطبي المواطنين إلى ضرورة التعاون مع العناصر الطبية والمساعدة، وتمكينهم من أداء مهامهم المكلفين بها داخل المركز، واتباع التعليمات الوقائية لتجنب الإصابة.

وقبل أيام، حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من بدء تدهور الوضع الوبائي الخاص بفيروس «كورونا» في ليبيا، ما ينذر بدخول البلاد الموجة الرابعة للوباء، مطالبًا أجهزة الدولة بسرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة القادمة للوباء، وذلك بإطلاق حملات تطعيم مكثفة وتغيير استراتيجية التطعيم عبر زيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدلًا عن المراكز الثابتة؛ وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة للتطعيم.