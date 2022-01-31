الدبيبة: محاولات فردية يائسة لعودة الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن ثمة «محاولات فردية يائسة لعودة الانقسام».

وكتب الدبيبة عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته ليبيا‬».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قال الدبيبة في تصريحات لقناة «الجزيرة» إن «الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات»، مشيرًا إلى تواصله مع «أغلب الأطراف الدولية، وهي ترفض تصور رئيس مجلس النواب للمرحلة الانتقالية».

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وخلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت اليوم بحضور عقيلة صالح، جرى إعلان فتح باب التقدم لمنصب رئاسة الوزراء واختيار رئيس جديد للحكومة في 8 فبراير المقبل. ويفترض أن يستمع المجلس إلى المرشحين لرئاسة الوزراء في جلسة الإثنين المقبل (7 فبراير).

كما طالب المجلس، خلال جلسة اليوم، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بـ«عدم التدخل في الشؤون الليبية»، وهي التي تتمسك ببقاء الحكومة لإنجاز الانتخابات قبل نهاية منتصف العام الجاري.