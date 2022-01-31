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القبض على شخصين أضرما النار في سيارة أحد المواطنين بالبريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الإثنين 31 يناير 2022, 09:06 مساء
القبض على شخصين أضرما النار في سيارة أحد المواطنين بالبريقة
المتهمان بإحراق سيارة مواطن في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
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ألقى أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الهلال النفطي القبض على شخصين أضرما النار في سيارة أحد المواطنين بمنطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بالمديرية.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، النقيب عمر اشويقي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن بلاغًا ورد من المواطن (س.ع.س) مقيم في منطقة البريقة الجديدة اشتكى فيه من فاعل مجهول قام بإضرام النار في سيارته نوع «أوبل استرا» أثناء إيقافها أمام منزله ليلاً.

وأضاف اشويقي، أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة، تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بالمديرية من التعرف على هوية المتهمين وضبطهما، مشيرًا إلى أنه من خلال التحقيقات تبين أن المتهميْن مواطنان يقيمون بمنطقة البريقة اعترفا بما نسب إليهما من تهم، مؤكدًا إحالتهما إلى النيابة العامة للاختصاص.

سيارة أحد المواطنين المحترقة في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
سيارة أحد المواطنين المحترقة في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
سيارة أحد المواطنين المحترقة في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
سيارة أحد المواطنين المحترقة في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
سيارة أحد المواطنين المحترقة في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
سيارة أحد المواطنين المحترقة في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
سيارة أحد المواطنين المحترقة في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
سيارة أحد المواطنين المحترقة في البريقة. (مديرية أمن الهلال النفطي)
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