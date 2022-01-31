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«العفو الدولية» تطالب بالكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 07:37 مساء
«العفو الدولية» تطالب بالكف عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا
شعار منظمة العفو الدولية، (أرشيفية: الإنترنت)
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طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، بـ«الكف عن التعاون في إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا»، مشيرة إلى ظروف احتجاز وصفتها بـ«الجحيم» يتعرض لها المهاجرون العائدون من عرض البحر إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

جاء ذلك في نداء وجهته المنظمة إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي عشية الذكرى الخامسة لاتفاقات التعاون الهادفة إلى اعتراض المهاجرين واللاجئين أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

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وقالت المنظمة إنه جرى اعتراض أكثر من 82 ألف شخص في البحر وتمت إعادتهم إلى ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى أن ثمة «رجالًا ونساء وأطفالًا تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والاغتصاب والعنف الجنسي والعمل القسري والقتل غير القانوني».

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وانتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية، على غرار تعيين محمد الخوجة أخيرًا كرئيس لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي كان يسيطر في السابق على مركز احتجاز (طريق السكة) و«جرى فيه توثيق أعمال عنف واسعة النطاق»، وفق المنظمة.

وفي سياق تحريضها على وقف التعاون مع ليبيا لإعادة هؤلاء المهاجرين، تقول المنظمة إن «التعاون مع السلطات الليبية يتسبب في وقوع الأشخاص اليائسين في شرك ظروف رعب لا يمكن تصوره».

وأوضحت أن «إيطاليا ومالطا والاتحاد الأوروبي أسهمت، على مدى السنوات الخمس الماضية، في القبض على عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال في البحر، انتهى الأمر بمعظمهم في مراكز احتجاز تقشعر لها الأبدان».

وتقول السلطات الليبية إنها تخضع مراكز الاحتجاز لعمليات مراقبة دقيقة لتحقيق القدر المطلوب من حقوق الإنسان، وتوفير ظروف احتجاز مناسبة، لكنها تشتكي دائمًا من قلة التعاون وضعف الإمكانات، التي تتطلب تعاونًا أوروبيًّا أوسع.

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