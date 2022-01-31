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وزارة المواصلات توضح سبب تأخر الطائرة المخصصة لنقل النواب من طرابلس إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يناير 2022, 06:25 مساء
وزارة المواصلات توضح سبب تأخر الطائرة المخصصة لنقل النواب من طرابلس إلى طبرق
إحدى طائرات شركة برنيق للطيران. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدرت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، بيانًا أوضحت فيه سبب تأخر الطائرة المخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة طبرق، مؤكدة أن أسباب التأخير «أمور فنية ولوجستية».

جاء بيان الوزارة ردًّا على تصريحات رئيس النواب المستشار عقيلة صالح وما تناقلته وسائل الإعلام بشأن حادثة تأخر الطائرة التابعة لشركة «برنيق للطيران»، التي كانت مخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق، وما صاحب هذه التصريحات من اتهام للحكومة بتعطيل جلسة مجلس النواب التي عقدت بمدينة طبرق اليوم.

وقالت الوزارة في البيان إنه «وبعد تتبّع خلفيات الحادثة من مصلحتي الطيران المدني والمطارات المختصة بالإشراف على حركة الطيران والمطارات، تبيّن أن سبب تأخر الطائرة هو أمور فنيّة ولوجستية متمثلة في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة الدولي لاستقبال الطائرة، مما تسبب في تأخير الرحلة بشكل موقت وفور توفّر المكان تم إعطاء الإذن باستئناف الرحلة».

- عقيلة صالح: تأخير إقلاع طائرة النواب من مطار معيتيقة «عمل يمس الأمن القومي»

وأكدت وزارة المواصلات في خام البيان «أنها جهة تنفيذية تقدم خدماتها لجميع الليبيين»، داعية «الجميع إلى تحري الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات».

وعلق رئيس مجلس النواب خلال جلسة اليوم على الحادث، معتبرا أنه عمل «بفعل فاعل»، و«يمس الأمن القومي ووحدة البلاد». وقال: «لم تكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة. ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل، بل منع النواب من الوصول إلى طبرق»، حسب كلمته في الجلسة.

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