الترخيص لشركة أجنبية ببناء أول محطة للطاقة الشمسية في غدامس

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

حصلت شركة «إيه جي إنرجي»، ومقرها أيرلند، على رخصة بناء أول محطة للطاقة الشمسية في مدينة غدامس بقدرة 200 ميغاوات.

الشركة التي تركز على التطوير والاستثمار في مرافق توليد الطاقة المتجددة في أفريقيا تتخذ من دبلن الأيرلندية مقرًّا لها، وقد رخصت لها السلطات الليبية ببناء المحطة الأولى من نوعها.

وصدر الترخيص عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة أو من المقرر أن تقع في غدامس، وقد كانت هذه المحطة في الأساس مشروعًا تجريبيًّا أرادت السلطات الليبية به جذب الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.

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وينفذ مشروع الطاقة المتجددة بواسطة منتج مستقل للطاقة حاليًا (الشركة البولندية)، إذ شرعت الشركة في مرحلة التطوير الكاملة.

ويسعى الاتفاق بين الشركة والجانب الليبي إلى تشكيل فريق عمل بين جهتين لتنفيذ خطة قطاع الكهرباء للفترة بين 2025 و2030. وينتظر أن تعمل الخطة على تحسين تغطية الكهرباء في ليبيا عبر مصادر الطاقة التقليدية الحرارية والمتجددة.

كما وافقت الشركة العامة لكهرباء على إنشاء متجر شامل يجمع بين عديد الإدارات الحكومية، لتسهيل مشاركة المستثمرين.

وسبق أن أبرمت شركة «توتال» الفرنسية اتفاقيين منفصلين في نوفمبر الماضي مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والشركة العامة للكهرباء لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.