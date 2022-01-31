سالم قنان: يجب وضع حد لتدخلات البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد عضو مجلس النواب، سالم قنان، حديث المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حول إمكانية عقد الانتخابات العامة في يونيو المقبل، داعيا إلى وضع حد لـ «تدخلات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

كما أعرب عن رفضه «تدخل السفراء في الأوضاع الداخلية»، قائلا: «هناك بعض المسؤولين الليبيين وصل به تحدي الجميع إلى الحديث حول بقائه بدعم أميركي.. هذا لا يعقل»، حسب كلمته في جلسة الإثنين.

ودعا قنان إلى إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا من كل المناطق على الإطلاق دون تمييز.

وحول المسار الدستوري، أكد أن الأمازيغ لديهم تحفظات بخصوص مشروع الدستور المطروح حاليا، معقبا: «إذا أردنا الذهاب إلى توافق يجب إجراء التعديل الدستوري».