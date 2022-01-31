نصية يعلن تفاصيل المسار الدستوري المقترح من لجنة خارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب، عبدالسلام نصية، تفاصيل ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق بشأن المسار الدستوري الذي اقترحته اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، الإثنين، «تعديل مشروع قانون الدستور يجري عبر تشكيل لجنة تتكون من 24 عضوًا من ستة أعضاء من مجلس النواب وستة من الدولة وستة من هيئة صياغة الدستور، إضافة إلى ثلاثة خبراء يسميهم مجلس النواب وثلاثة خبراء يسميهم مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لعملها».

وأضاف: «إذا جرى إقرار التعديل الدستوري من مجلس النواب سيكون لدى هذه اللجنة 15 يومًا للاجتماع، ثم 45 يومًا لتعديل القضايا الخلافية الموجودة في الدستور، وإذا جرى التوافق على تعديل الدستور يحال مشروع الدستور المعدل إلى المفوضية العليا للانتخابات ويجرى الاستفتاء بثلثي الليبيين وإذا قالوا نعم نخرج بدستور دائم للبلاد والانتخابات بعدها وهذا المسار يحتاج 12 شهرًا».

أما المسار الآخر، ووفق نصية «إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الأول يعرض بعد 60 يومًا للاستفتاء الثاني، وإذا قالوا نعم ننجز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال سنة وأربعة أشهر وفق دستور دائم».

وأضاف «إذا لم تستطع اللجنة تعديل القضايا الخلافية خلال 45 يومًا تمنح 45 أخرى لإعداد قاعدة دستورية بقوانين انتخابات ملزمة للجميع، وتجرى الانتخابات بعدها وبعد تنظيف السجل المدني من التزوير، وفتح سجل انتخابات وباقي الإجراءات المعتادة وهذا المسار قد ينجز في ظرف سنة».

وأردف: «إذا لم يقر الليبيون الدستور في الاستفتاء الثاني حتى بعد تعديله تحل هيئة صياغة مشروع الدستور، ويشكل مجلسا النواب والدولة لجنة أو إنجاز قاعدة دستورية وبهذا يكون لدينا 3 معالجات بأطول مدة لا تتجاوز سنة وأربعة أشهر».