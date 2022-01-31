بحضور العابد.. صنع الله يحذر من استمرار حرق النفط والديزل لإنتاج الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن «استمرار حرق النفط والغاز والديزل لإنتاج الكهرباء كارثة وطنية لا يجب أن تستمر».

وذكرت المؤسسة في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «تصريح صنع الله جاء خلال لقائه المهندس علي العابد وزير النفط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية».

وتأتي تصريحات صنع الله في حضور العايد بعد يوم واحد من إعلان وزارة النفط والغاز أن الوزير محمد عون عاود مباشرة مهامه بمكتبه داخل ديوان الوزارة، بعد تكليف وزير العمل والتأهيل مهام وزارة النفط والغاز لحين عودة عون من إجازته».

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وأضاف رئيس مؤسسة النفط أن «ميزانية المحروقات تكلف الدولة الليبية حاليا حوالي 20% من ميزانيتها»، مشيرا إلى أن «الوضع سيكون أسوأ خلال سنتين من الآن إذا لم نتحرك سريعًا لإيجاد حلول». وقال صنع الله «أوضحت للسادة في الشركة العامة للكهرباء عدة مرات ضرورة الاتجاه الفوري لاستعمال الطاقات المتجددة والنظيفة لإنتاج الكهرباء».

ودعا رئيس المؤسسة «شركة الكهرباء إلى البدء فورا في مشاريع الطاقة المتجددة، وهي مشاريع ربما تأخذ بعض الوقت لكنها تفضي لتوفير 20% من ميزانية الدولة حيث يمكن استخدامها في التنمية بدلا من حرقها».

وضرب مثلا بدولة الإمارات العربية، قائلا إنها «تنتج ثلاثة أضعاف ليبيا من النفط ولكنها تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية النظيفة لإنتاج الكهرباء، ودولة مصر تعتمد على مزارع الطاقة الشمسية».