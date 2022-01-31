وصول الشحنة الثانية من الكتاب المدرسي إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلن مدير مخازن مراقبة وزارة التربية والتعليم في بلدية سرت حسن اعنيد وصول الشحنة الثانية للكتاب المدرسي لطلاب المرحلة الثانوية، وكذلك بعض الإصدارات لمرحلة التعليم الأساسي.

وقال اعنيد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المخازن استلمت 95% من الكتب المدرسية المخصصة لمرحلة التعليم الثانوي.

ودعا مدراء المؤسسات التعليمية إلى مراجعة المخازن غدا الثلاثاء لاستلام الكتب التي لم تورد في الشحنة السابقة.

ووصلت الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي إلى مخازن مراقبات التعليم في البلديات خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري، حسب تصريح سابق لمدير مركز المناهج التربوية الطاهر حبيب، وذلك بعدما تأخر توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب خلال العام الدراسي الجاري.