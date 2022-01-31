أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض استقرار الطقس، الإثنين، على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، إمكانية حدوث تقلبات على مناطق الشمال من مساء الغد، مصحوبة برياح قوية، وسقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خصوصا على الساحل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا من مساء الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خصوصا على الساحل، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول مساء الغد إلى غربية فجنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الأربعاء.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.