استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.61 دينار، حسب البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي اليوم.

وبالمثل، استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.19 دينار، وسعر صرف اليورو عند 5.15 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدينار التونسي والدرهم الإماراتي، التي سجلت 1.23 دينار و1.58 دينار و1.25 دينار على الترتيب.

وثبت اليوان الصيني عند مستوى 0.72 دينار، وسعر الليرة التركية عند 0.34 دينار.