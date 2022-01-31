ضبط شخص سرق صندوق التبرعات من مسجد في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد مركز شرطة العروبة في مدينة بنغازي شخصا يحمل الجنسية السورية، لسرقته صندوق التبرعات من مسجد بمنطقة السلماني.

وجاءت البداية بتقدم مواطن بشكوى إلى مركز الشرطة حول سرقة صندوق تبرعات مسجد سودة بنت زمعة الكائن بمنطقة السلماني المستشفى العسكري، ليكلف أعضاء التحريات بالتحقيق في الواقعة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل إلى الشخص الذي تدور حوله الشبهات، وهو مقيم بمنطقة المساكن، ويعمل بورشة لتصليح السيارات قرب المسجد.

وأوقف رجال الأمن المتهم خلال وجوده في مكان عمله، ونُقل إلى المركز، حيث اعترف بما نُسب إليه، ثم اتُخذت معه الإجراءات القانونية، وأُحيل إلى النيابة العامة.