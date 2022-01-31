سفارة ليبيا بالقاهرة تتسلم 700 جواز سفر وتبدأ توزيعها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تسلُّم القسم القنصلي 700 جواز سفر جديد؛ حيث تشرع في نشر كشوفات بالأسماء على الموقع الرسمي للسفارة لتوزيعها.

وقالت السفارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة جاءت بناء على تواصل القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة، السفير محمد عبدالعالي مصباح مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية، مراد احميمة ولقائه مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، اللواء يوسف مراد، بشأن إمكانية الإسراع في إرسال جوازات السفر المميكنة التي جرى تصويرها خلال الفترة الماضية لتسليمها للمواطنين المقيمين في مصر؛ وذلك للتسهيل عليهم في إنهاء كافة الإجراءات من إقامة وعلاج وغيرها.

- سفارة ليبيا بالقاهرة تفتح باب الحجز لاستخراج جواز سفر إلكتروني وتبدأ حصر الجالية

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، فتح المنظومة الإلكترونية لحجز المواعيد الخاصة باستخراج جواز سفر إلكتروني.

كما طالبت السفارة المواطنين المقيمين في مصر بتسجيل بياناتهم كاملة وبيانات أسرهم ومعلومات التواصل، وفقًا لنموذج أعدته لذلك، بغرض حصر الجالية، وتمكين السفارة من تأدية الواجبات المناطة بها تجاه رعاياها الليبيين في مصر.