اللموشي يدعو المستثمرين العرب والروس للاستثمار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، جمال اللموشي، المستثمرين العرب والروس للدخول إلى السوق الليبية التي قال إنها تتمتع بكل المقومات المحفزة والمشجعة لجذب المستثمرين العرب والأجانب.

جاء ذلك خلال مشاركته، رفقة وفد ليبي، في فعاليات مجلس الأعمال العربي – الروسي المقام بمدينة دبي، وذلك ضمن إطار معرض إكسبو دبي 2020، وذلك بدعم من اتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة.

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وعُقد في إطار اليوم الأول للمجلس، جلسة عامة بحضور 700 شخصية من البلدان العربية وروسيا، بالإضافة إلى عقد جلسات نقاش وموائد مستديرة، وفق بيان نشرته صفحة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة على «فيسبوك».

وتشهد السنوات الأخيرة زيادة في حجم التجارة بين روسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالمشاريع الاستثمارية المشتركة بين روسيا وعدد من الدول العربية.

وسيشكّل مجلس الأعمال العربي – الروسي فرصة مهمة من أجل مناقشة الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها والقضايا المراد معالجتها من أجل تفعيل التعاون الروسي العربي في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار كجزء من برنامج الأعمال.

فعاليات مجلس الأعمال العربي – الروسي. دبي، الأحد، 30 يناير 2022 (صفحة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار على فيسبوك)

فعاليات مجلس الأعمال العربي – الروسي. دبي، الأحد، 30 يناير 2022 (صفحة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار على فيسبوك)