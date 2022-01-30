إزالة ثلاثة عقارات تحت مسار شبكة الكهرباء في عين زارة والهضبة

القاهرة - بوابة الوسط

أزالت القوة الأمنية المشتركة، اليوم الأحد، ثلاثة عقارات تحت مسار شبكة الكهرباء في عين زارة والهضبة.

جاءت الحملة التي نفذتها القوة المشتركة برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية والمكلفة من النائب العام؛ حيث تابعت وأزالت البناء العشوائي تحت مسار خطوط نقل الطاقة 220 ك.ف بمنطقتي عين زارة والهضبة، بالتعاون مع فرع الدعم المركزي طرابلس وجهاز الحرس البلدي طرابلس والشركة العامة للكهرباء.

- إزالة سكن للعمالة الوافدة تحت مسار خطوط الكهرباء بعين زارة

- إزالة مبنى تابع لشركة الخرسانة تحت مسار خطوط نقل الكهرباء بمنطقة الكريمية

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن القوة قامت بإزالة ثلاثة عقارات واقعة تحت خطوط نقل الطاقة الكهربائية، منها مقهى وصالة خارجية ومستودع للرخام بمنطقة عين زارة بطريق السدرة.

جانب من عمليات إزالة عقارات تحت مسار شبكة الكهرباء في عين زارة والهضبة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عمليات إزالة عقارات تحت مسار شبكة الكهرباء في عين زارة والهضبة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عمليات إزالة عقارات تحت مسار شبكة الكهرباء في عين زارة والهضبة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)