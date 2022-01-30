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سفارة ليبيا بالقاهرة تفتح باب الحجز لاستخراج جواز سفر إلكتروني وتبدأ حصر الجالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 09:17 مساء
سفارة ليبيا بالقاهرة تفتح باب الحجز لاستخراج جواز سفر إلكتروني وتبدأ حصر الجالية
السفارة الليبية في القاهرة تفتح الباب أمام الليبيين في مصر لاستخراج جواز السفر الإلكتروني
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أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الأحد، فتح المنظومة الإلكترونية لحجز المواعيد الخاصة باستخراج جواز سفر إلكتروني.

وقالت السفارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الفرصة متاحة لكافة المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية لحجز موعد، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة.

وفي منشور منفصل، طالبت السفارة الليبية بالقاهرة المواطنين المقيمين في مصر بتسجيل بياناتهم كاملة وبيانات أسرهم ومعلومات التواصل، وفقًا لنموذج أعدته لذلك، بغرض حصر الجالية، وتمكين السفارة من تأدية الواجبات المناطة بها تجاه رعاياها الليبيين في مصر.

وقالت إن التسجيل بمنظومة الجالية الليبية يسمح بتزويد الليبيين المقيمين بالخارج بالمعلومات التي قد يحتاجونها، وبتوجيههم وتقديم المساعدة لهم، والاتصال بهم أو بأقاربهم في حالة الضرورة لتقديم التسهيلات المطلوبة.

لحجز عبر موعد استخراج جواز سفر إلكتروني اضغط الرابط
رابط التسجيل بمنظومة الجالية الليبية بجمهورية مصر العربية اضغط هنا

وفي 26 يناير، أطلقت السفارة الليبية في القاهرة، موقعًا إلكترونيًّا خاصًّا بتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين في مصر.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن الخدمة الإلكترونية الجديدة، تأتي في إطار التوجيهات بشأن التحول الرقمي، وضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالخارج.

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