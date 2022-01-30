نصية يعلن التوصل إلى توافق على خارطة طريق تقود إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو مجلس النواب وعضو لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس، عبدالسلام نصية، التوافق على خارطة طريق تقود إلى الانتخابات، داعيًا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تحمل مسؤوليتهما التاريخية.

وشكلت رئاسة مجلس النواب في 22 ديسمبر لجنة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة بعد تعذُّر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتضم اللجنة 10 أعضاء، وفق قرارها رقم (13) لسنة 2021.

وقال نصية عبر حسابه على «تويتر» اليوم الأحد، «تم التوافق على خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستور دائم للبلاد، خلال مدد محددة، على المجلسين تحمل المسؤولية التاريخية».

مجلس الدولة يعلن التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع لجنة خارطة الطريق

وسبق إعلان عضو مجلس النواب عن الزنتان إعلان المجلس الأعلى للدولة، الخميس الماضي، التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق المشكَّلة من مجلس النواب، بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى صيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة.

- مجلس الدولة يعلن التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خارطة الطريق

- بعد تعليقها إلى الغد.. أبرز ما خلص إليه مجلس النواب خلال جلسة اليوم

- نصية: لجنة خارطة الطريق توصلت لمسارين للانتخابات والتعديلات الدستورية

وعقدت لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب سلسلة اجتماعات مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تركزت على مناقشة سُبل المضي قدمًا في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة وصولًا إلى الانتخابات.

استكمال الانتخابات أو المضي في المسار الدستوري

وطالب مجلس النواب خلال جلسته يوم الإثنين الماضي، لجنة خارطة الطريق بـ«تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقًا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب». فيما أعلن عضو اللجنة عبدالسلام نصية خلال الجلسة ذاتها أن اللجنة «توصلت إلى مسارين». يقضي الأول باستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «وفق قوانين مجلس النواب محدد بمدة زمنية ما بين 8 أو 9 أشهر». بينما يركز الثاني على المسار الدستوري.

وقال نصية أمام مجلس النواب حينها إن لجنة خارطة طريق تعمل على المسار الدستوري، مشيرًا إلى تسجيل «توافق مع مجلس الدولة ونوعًا ما مع هيئة الدستور على تشكيل لجنة لإجراء تعديلات ليكون جاهزًا للتصويت من قبل الشعب الليبي»، لكنه نوه بأن «هذا يحتاج إلى تعديل دستوري».

وأضاف نصية أن لجنة خارطة الطريق اتفقت خلال اجتماعها مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «على تشكيل لجنة من 24 من أعضاء مجلسي النواب والدولة والخبراء» لتعديل مشروع الدستور المقدم من الهيئة، مشيرًا إلى تضارب الآراء بين الجهات المعنية في حال فشل هذه اللجنة في مهمتها.

لكن مجلس النواب رأى أنه «إذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات طبقًا للدستور الدائم، على أن تكون اللجنة الدستورية المقترحة من الخبراء ومن غير أعضاء المجلسين، وتتم متابعة أعمال هذه اللجنة وسرعة إنجازها لمهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدة عملها، على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب ويقوم المجلس بعد ذلك بإحالتها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت المساعي في المسار الدستوري» وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.